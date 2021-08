ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ വിൽപത്രം: തർക്കം കോടതിയിലേക്ക്

കൊട്ടാരക്കര∙ ആർ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വിൽപത്രത്തിലെ വസ്തുക്കൾ പോക്കുവരവു ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച തർക്കം കോടതി നടപടികളിലേക്ക്. വസ്തുക്കൾ പോക്കുവരവു ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മൂത്തമകൾ ഉഷാ മോഹൻദാസ് കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കര ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ ബി.പത്മചന്ദ്രക്കുറുപ്പിന്റെ ഓഫിസിൽ ഹിയറിങ് നടന്നു. പോക്കുവരവു ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ഉഷാ മോഹൻദാസിന്റെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു. കേസിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഉഷയ്ക്കു 10 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു.

English Summary: Rift over Balakrishna Pillai will in court