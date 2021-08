വിമാനത്താവളത്തിലെ വ്യാജ കഞ്ചാവ് കേസ്: കുറ്റപത്രം സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി

കൊച്ചി ∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവരിൽ 3 പേ‍ർക്കെതിരെ വ്യാജ കഞ്ചാവു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യം നേരിടുന്ന അസി.എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു വിനയായത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം.

എൻജിനീയർമാർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് ചമയ്ക്കാൻ ബാഹ്യഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന അഡീ.എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കേ, അവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വിരമിക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവസമാണ് അസി.കമ്മിഷണർ ടി.എസ്.ശശികുമാറിനു നിർദേശം ലഭിച്ചത്.

കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങിയാണു ടി.എസ്.ശശികുമാറിനു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടിവന്നത്. ശശികുമാറിന്റെ നടപടി കോടതി നിർദേശത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തിയതോടെ വ്യാജകഞ്ചാവു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ തനിക്കുമേലുണ്ടായ സമ്മർദവും ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ശശികുമാർ.

വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായി 3 യുവ എൻജിനീയർമാർക്കെതിരെ വ്യാജകഞ്ചാവു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറായില്ല.

English Summary: Charge sheet given under pressure in fake ganga case in airport