സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിപിഎമ്മിന്റെ 23–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദി തീരുമാനിക്കാനും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാനുമുള്ള ത്രിദിന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി (സിസി) യോഗം ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമായാൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അടുത്ത ഏപ്രിലിൽ നടത്തും. വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാളെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

വേദിയൊരുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണു രീതി. നിലവിൽ അതിനാവശ്യമായ സംഘടനാശേഷിയുള്ളത് കേരള ഘടകത്തിനാണെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു കണ്ണൂർ വേദിയാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാനും മന്ത്രിമാരെ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനം സിസിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ശരിവച്ചു.

ജോസ് കെ. മാണിയുടെ വരവ് എൽഡിഎഫിന് ഗുണം ചെയ്തു. ബംഗാളിലെ തിരിച്ചടി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും സിസി വിലയിരുത്തി. സിസിയിൽ 25 അംഗങ്ങൾ നേരിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈനായുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

