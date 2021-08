വേഗറെയിലിന് കേരളം പരിസ്ഥിതി അനുമതി തേടിയിട്ടില്ല: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽപാത പദ്ധതിയായ സിൽവർ ലൈനിനു വേണ്ടി കേരളം പരിസ്ഥിതി അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്രം ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു. എ.കെ രാഘവൻ, അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവരുടെ ചോദ്യത്തിനാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിന്റെ മറുപടി. വൻകിട പദ്ധതികൾക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സിൽവർ ലൈനിന്റെ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുനരധിവാസ പ്ലാൻ തയാറാക്കാനും സംസ്ഥാനം ജൂണിൽ നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്താൻ കേരള റെയിൽ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ അന്ന് ടെൻഡറും ക്ഷണിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ, സാമൂഹികാഘാതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡിജീനസ് പീപ്പിൾ പ്ലാൻ എന്നിവയും തയാറാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

