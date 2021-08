ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ; രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ വരെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ വരെ പ്രവർത്തിക്കാം. നിലവിൽ പൊതു നിരത്തുകളിലെ കടകൾക്കു ബാധകമായ എല്ലാ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലെ കടകൾക്കും ബാധകമാണ്. മാൾ അധികൃതർ കവാടത്തിൽ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. കടകളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കട ഉടമയ്ക്കാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തത്. ഹോട്ടലുകളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിലും ഇരുന്നു കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം യോഗം അംഗീകരിച്ചില്ല. അതേസമയം പുറത്തുള്ള തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കഴിക്കാൻ നിലവിലുള്ള അനുമതി തുടരും.

കടകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ലാതെ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് അപകടമാകുമെന്നതിനാലാണു വ്യവസ്ഥകൾ വച്ചത്. എന്നാൽ ഇതു കർശനമായി നടപ്പാക്കാനോ പിഴ ചുമത്താനോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചു ഓഫിസുകളിൽ ഹാജരാകേണ്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃത്യമായി എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നു മേലധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. അല്ലാത്ത ജീവനക്കാർ വർക് ഫ്രം ഹോം ഡ്യൂട്ടിയും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം.

