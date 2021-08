കോലഞ്ചേരി ∙ മഴ‍ുവന്ന‍‍ൂർ തട്ടാംമ‍‍ുകളിൽ ബസിനടിയിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സ‍ുകാരനെ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട‍ുത്തി. പടിഞ്ഞാറേ കവലയിൽ യാത്രക്കാർ കയറ‍ുന്നതിനിയിൽ ആൺകു‍ട്ടി കെഎസ്ആർടിസി ബസിന‍‍ു താഴെ കിടക്കു‍ന്നത‍് എതിർ ദിശയിൽ വന്ന ടെംപോ ഡ്രൈവർ കണ്ട‍ു വണ്ടി വട്ടം നിർത്തി രക്ഷപ്പെട‍ുത്ത‍ുകയായിര‍ുന്ന‍‍ു.

വാതിലിന‍‍ു താഴെ മ‍ു‍ൻചക്രത്തിന‍‍ും പിൻചക്രത്തിന‍‍ും ഇടയിലാണ‍ു ക‍ുട്ടി കിടന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11നാണ‍ു സംഭവം. പട്ടിമറ്റത്ത‍ു നിന്ന‍‍ു മ‍‍ൂവാറ്റ‍ുപ‍ുഴയിലേക്കു‍ പോക‍ുകയായിര‍ുന്ന‍‍ു ബസ്. 3 ക‍ുട്ടികളു‍മായി ബസിൽ കയറാനെത്തിയ അമ്മ, മ‍ൂത്ത ക‍ുട്ടിയെ ബസിൽ കയറ്റാതെ തള്ളിയിട‍ുകയായിരു‍ന്ന‍‍ുവെന്ന‍‍് ആരോപിച്ച‍ു നാട്ട‍ുകാർ ഇവരെ തടഞ്ഞ‍ുവച്ച‍‍ു പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ച‍‍ു.

ക‍ുന്നത്തു‍നാട് സ്‍റ്റേഷനിൽ നിന്ന‍‍ു പൊലീസെത്തി ക‍ുട്ടിയെ സു‍രക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്കു‍ മാറ്റ‍ുന്നതിന‍‍ുള്ള നീക്കം ത‍ുടങ്ങി. ഇളയ ക‍‍ുട്ടികള‍ുമായി അമ്മ ആശ‍ുപത്രിയിലേക്കു‍ പോയപ്പോൾ മ‍ൂത്ത ക‍ുട്ടിയ‍ും ക‍ൂടെ പോകാൻ വാശി പിടിക്ക‍ുകയ‍ും പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ബസിനട‌ിയിൽ കിടക്കു‍കയ‍ുമായിര‍ുന്ന‍‍ുവെന്ന‍‍ു പൊലീസ് പറഞ്ഞ‍‍ു.

തട്ടാംമ‍‍ുകളിൽ വാടകയ്‍ക്ക‍ു താമസിക്ക‍ുന്ന യ‍ുവതിക്ക് 5 മക്കളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലാണ‍ു യ‍ുവതി. 2 പേർ അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ കഴിയ‍ുകയാണ്. ബസിന് അടിയിൽ കിടന്ന കുട്ടി കു‍റച്ച‍ു കാലം ബാല മന്ദിരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിര‍ുന്ന‍‍ു.

English Summary: Six year old boy rescued from under the bus