കൊച്ചി∙ കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴിയിലെ ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ പി.വി. മാനസയെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രഖിലിനു കള്ളത്തോക്കു കൈമാറിയ കേസിൽ 2 ബിഹാർ സ്വദേശികളെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബിഹാർ മുൻഗർ ജില്ല പർസന്തോ ഗ്രാമത്തിൽ സോനുകുമാർ, ഇടനിലക്കാരാനായ ബർസാദ് സ്വദേശി മനീഷ്കുമാർ വർമ എന്നിവരെയാണു എസ്പി കെ.കാർത്തിക്കിന്റെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 2 ദിവസം നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണു പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത്.

എസ്ഐമാരായ മാഹിൻ സലിം, വി.കെ. ബെന്നി, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ എം.കെ ഷിയാസ്, ഹോംഗാർഡ് സാജു എന്നിവരാണു ബിഹാറിലെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഗുണനിലവാരമുള്ള കള്ളത്തോക്കുകൾ ലഭിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നാണു രഖിലിനു വിവരം ലഭിച്ചത്. മനീഷ്കുമാർ വർമയെ പരിചയപ്പെട്ട രഖിൽ ഇയാളുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ബിഹാർ സന്ദർശിച്ചു. മനീഷിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സോനുകുമാർ 35,000 രൂപയ്ക്ക് രഖിലിനു തോക്കു കൈമാറിയത്. തോക്കിൽ വെടിയുണ്ട നിറയ്ക്കാനും വെടിയുതിർക്കാനുമുള്ള പരിശീലനവും സോനുകുമാറും മനീഷ്കുമാറും നൽകി. തുക പണമായി നൽകണമെന്നും ഇവർ നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇവരുടെ സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് മുൻപും കള്ളത്തോക്ക് കടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്നയിൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയതോടെ എസ്പി, ബിഹാർ പൊലീസിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കി. ആയുധധാരികളായ ബിഹാർ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിനു ലഭിച്ചു.

അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതികൾ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു മുതിർന്നെങ്കിലും ബിഹാർ പൊലീസ് തുടർച്ചതായി വെടിയുതിർത്തു പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതികളെ ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റിൽ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു റിമാൻഡ് ചെയ്യും. തുടർന്നു കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

