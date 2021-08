വ്യാജ റിപ്പോർട്ട്: ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി വൈകിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എൻ.ടി.സാജനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വനം മേധാവിയുടെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി മടക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ അച്ചടക്കനടപടി വൈകി‍പ്പിക്കാൻ നീക്കം. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അവ്യക്ത‍മാണെന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം 28 നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫയൽ മടക്കിയത്. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻ‍ഡു ചെയ്യാൻ മാത്രം ഗൗരവം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം രേഖപ്പെടുത്തി, ഫയൽ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ വനം വകുപ്പിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടി‍ല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അടുപ്പമുള്ള‍വരുടെ സമ്മർദത്തെത്തുടർന്നാണ് തുടർനടപടി വൈകിപ്പിക്കുന്ന‍തെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഐഎ‍ഫ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്രാനുമതി വേണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമാണുള്ളത്. മരംമുറിയിലെ സംയുക്ത അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. അതേസമയം, പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടു‍ക്കാമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിശദീകരണ‍ക്കുറിപ്പോടെ ഈയാഴ്ച ഫയൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകും.

വയനാട് മണിക്കു‍ന്ന് മലയിലെ മരംമുറി സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് ത‍യാറാക്കി, മേപ്പാടി റേഞ്ച് ഓഫിസറെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് എൻ.ടി.സാജനെ സസ്‍പെൻഡു ചെയ്യാൻ വനം മേധാവി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചത്.

