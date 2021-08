ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളക്കടത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കേരളത്തിൽ പിടികൂടിയത് 616.20 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 1,820 കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണെന്നു കേന്ദ്രം ലോക്സഭയിൽ മറുപടി നൽകി. 3,166 കേസുകളിലായി 904 പേർ അറസ്റ്റിലായെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി മന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവുമധികം സ്വർണം കടത്തിയത് 2019 ലാണ്– 726 കിലോഗ്രാം. 1076 കേസുകളാണ് ആ വർഷം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

English Summary: 1820 kilogram gold seized in kerala in the last 5 years while smuggling