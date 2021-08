കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം നടന്നിട്ട് 500 ദിവസം; പ്രതിദിന ശരാശരി 35.7

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള ആദ്യ മരണം നടന്നിട്ട് 500 ദിവസം. 2020 മാർച്ച് 28ന് കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി യാക്കൂബ് ഹുസൈൻ സേട്ട് (69) ആണ് ആദ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

സർക്കാർ കണക്കു പ്രകാരം 17,852 മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. പ്രതിദിന ശരാശരി 35.7. കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ 0.5% പേരാണു മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. ഈ അനുപാതം ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവാണെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ അവകാശ വാദം. എന്നാൽ, കോവിഡ് പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ മരണങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ അനുപാതം ഉയരും. എങ്കിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു മരണനിരക്ക് ഉയരാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കേരളത്തിലെ മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു.

മരണങ്ങൾ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നതു തെളിവു സഹിതം പുറത്തു വന്നതോടെ യഥാർഥ പട്ടിക ഉടൻ പുറത്തു വിടുമെന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായില്ല. ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയായില്ലെന്നാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്.

∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ പ്രായം

60 വയസ്സിനു മുകളിൽ 12,951

41–59 വയസ്സ്–4045

18–40 വയസ്സ്–722

0–17 വയസ്സ്– 29

∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം, രോഗ–മരണ അനുപാതം

തിരുവനന്തപുരം 3335 (0.98)

തൃശൂർ 1903 (0.61)

കോഴിക്കോട് 1821 (0.58)

∙ ഏറ്റവും കുറവ്, രോഗ–മരണ അനുപാതം

ഇടുക്കി 232 (0.24)

വയനാട് 293 (0.33)

കാസർകോട് 373 (0.33)

