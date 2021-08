മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരാതിയിൽ വ്ലോഗർ സഹോദരന്മാർ റിമാൻഡിൽ

കണ്ണൂർ ∙ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആർടി ഓഫിസിൽ ബഹളം വച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബ് വ്ലോഗർ സഹോദരങ്ങൾ റിമാൻഡിൽ. ടൗൺ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇ – ബുൾ ജെറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്ലോഗർമാരായ കിളിയന്തറ വിളമന നെച്ചിയാട്ട് എബിൻ വർഗീസ്, സഹോദരൻ ലിബിൻ എന്നിവരെയാണ് കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. വാഹനത്തിൽ 9 നിയമലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം 42000 രൂപ പിഴയിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്ന് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

എബിൻ വർഗീസിന്റെ പേരിലാണു വാൻ. ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപതോടെ ആർടി ഓഫിസിൽ എത്തിയ എബിനും ലിബിനും വാഹനം വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് വാദിച്ച് ഓഫിസിൽ നിന്നു ലൈവ് വിഡിയോ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ആർടി ഓഫിസിലെ കംപ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ താഴെ വീണു തകർന്നെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആർടി ഓഫിസ് അധികൃതർ പൊലീസിനു പരാതി നൽകി. തുടർന്നു പൊലീസ് എത്തി വ്ലോഗർമാരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യവും ഇവർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തത്സമയം പകർത്തി യൂട്യൂബിൽ ലൈവായി നൽകി.

ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇരുവരെയും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. പൊലീസ് ബസിൽ കയറ്റിയപ്പോൾ ഇരുവരും അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞു. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ കണ്ണൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ആർടി ഓഫിസ് പരിസരത്തു സൂക്ഷിച്ച വാൻ വൈകിട്ടോടെ എആർ ക്യാംപ് പരിസരത്തേക്കു മാറ്റി.

വ്ലോഗർമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവരമറിഞ്ഞു ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തു നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ആരാധകർ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് എത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസിനു പലവട്ടം ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘടിച്ചതിനും കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചതിനും ഇവരിൽ 17 പേർക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. ഇവരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കലാപത്തിനു പ്രേരണ നൽകുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആഹ്വാനം നടത്തിയവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

English Summary: E Bull jet brothers taken into custody by Kannur Police