തിരുവനന്തപുരം ∙ കു‌ട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാകുകയും കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്കൂൾ ഘട്ടംഘ‌ട്ടമായി തുറക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കൂ എന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലെ ചതിക്കുഴികളിൽ കുട്ടികൾ വീഴാതിരിക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളു‌ടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കു കൗൺസലിങ് നൽകിവരുന്നു.

അടുത്തമാസം മുതൽ സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അധ്യാപക‍ർ ബോധവൽകരണം നടത്തും. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ കൗൺസലിങ് നടന്നുവരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പഠനം ഭിന്നശേഷിക്കാ‍ർക്കു സാധ്യമാക്കാൻ ആംഗ്യഭാഷയിൽ കൂടി ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും.

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്: 36% കുട്ടികൾക്ക് തലവേദന, കഴുത്തുവേദന

എസ്‌സിഇആർടിയുടെ പഠനപ്രകാരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 36% പേർക്ക് തലവേദന, 28% പേർക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് ക്ഷീണം, 36% പേർക്ക് കഴുത്തുവേദന, 15% പേർക്കു കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നം എന്നിവ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളിൽ 28% പേർ മാത്രമാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതെന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

