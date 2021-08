പെട്ടിമുടി, കവളപ്പാറ, പുത്തുമല ഉരുൾപൊട്ടൽ: സഹായവും പുനർനിർമാണവുമില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദുരന്തം നടന്നു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കവളപ്പാറ, പുത്തുമല, പെട്ടിമുടി ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇരകൾക്ക് സഹായവും ദുരന്തമേഖലകളിൽ പുനർനിർമാണവും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാരോപിച്ചു പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

കവളപ്പാറയിൽ 32 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെ 56 പേർ വീടു ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തെരുവിലും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലുമായി കഴിയുകയാണെന്നും പുത്തുമലയിൽ കൃഷിനാശം ഉൾപ്പെടെ 52 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ സഹായം നൽകിയില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, ദുരന്ത മേഖലയിൽ സർക്കാർ സഹായമെത്തിച്ചെന്നും അവകാശികൾ ആരെന്നു നിശ്ചയിക്കാത്തതിലാണു ചിലർക്കു സഹായം വൈകുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ. രാജൻ മറുപടി നൽ‌കി.

സാലറി ചാലഞ്ച്, പ്രളയ സെസ് എന്നിവയിലൂടെ കോടികൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും പുനർനിർമാണത്തിനായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്കു നൽകിയ 7460 കോടി രൂപയിൽ 460 കോടി മാത്രമാണു ചെലവഴിച്ചത്. ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 1000 കോടിയിൽ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവിട്ടില്ല. പ്രളയത്തിൽപെട്ട കച്ചവടക്കാരെ സഹായിക്കാനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉജ്ജീവൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ല.

പെട്ടിമുടിയിൽ 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ധൂർത്ത് മാത്രമാണു നടക്കുന്നത്. ലോക ബാങ്കിന്റെ വികസനനയ വായ്പയുടെ ഒന്നാം ഗഡുവായ 1779.58 കോടി രൂപ ഇതുവരെ റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്കു നൽകിയിട്ടില്ല. ഓഫിസ് ഫർണിഷിങ്ങിനു മാത്രം 50.90 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പെട്ടിമുടിയിൽ ഇതുവരെ 46 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം നൽകിയെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 18 പേരുടെ നിയമാനുസൃത അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2 പേരുടേതിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കി ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യും.

കവളപ്പാറയിൽ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രിതർക്കു ധനസഹായം നൽകി. 4 പേർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഇതു പരിഹരിക്കും. 67 കുടുംബങ്ങൾക്കു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി 4.02 കോടി രൂപയും വീടു വയ്ക്കുന്നതിനായി 4 ലക്ഷം രൂപ വീതവും അനുവദിച്ചു. പുത്തുമലയിൽ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട 95ൽ 45 കുടുംബങ്ങൾ ധനസഹായമായ 10 ലക്ഷം രൂപ സ്വീകരിച്ചു. ദുരന്ത ബാധിതരായ ആരെയെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

6 മാസം കൊണ്ടു സമ്പൂർണ പുനരധിവാസം എന്ന ഉറപ്പു നൽകിയ സർക്കാർ ദുരന്ത ബാധിതരെ കബളിപ്പിച്ചെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകിയ ടി.സിദ്ദിഖ് ആരോപിച്ചു. കവളപ്പാറയിൽ കുടുംബങ്ങൾ സ്വകാര്യ ക്യാംപിലും വാടക വീട്ടിലും താമസിക്കുകയാണ്. വാടക പോലും സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല . പുത്തുമല ദുരന്തത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം കിട്ടാൻ ഇനിയും ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. ഇവരുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിടാൻ തയാറാണ്. പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി തയാറാക്കിയ ധനസഹായ പട്ടിക സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചു.

വാടക കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പുത്തുമലയിൽ ദുരന്തസാധ്യതാ പ്രദേശത്തേക്ക് 2 പേർക്കു താമസം മാറ്റേണ്ടിവന്നു. സ്പോൺസർഷിപ്പുമായി വന്നവരെപ്പോലും സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും ഇല്ല. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകാൻ പുത്തുമലയിൽ റോഡു പോലുമില്ലെന്നും സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.

പെട്ടിമുടി ദുരന്തം: 18 പേർക്കുകൂടി ധനസഹായം

മൂന്നാർ ∙ പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിൽപെട്ടവർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ധനസഹായം ലഭിക്കാതിരുന്ന 24 പേരിൽ 18 പേർക്ക് തുക ലഭ്യമാക്കിയതായി റവന്യു വകുപ്പ്. 66 പേർ മരിക്കുകയും 4 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കാണാതായ 4 പേരെയും മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തി മൊത്തം 70 പേർക്കാണ് 5 ലക്ഷം വീതം സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിൽ 46 പേരുടെ ആശ്രിതർക്കു കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ തുക കൈമാറിയിരുന്നു. അവകാശ തർക്കവും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനുണ്ടായ കാലതാമസവും മൂലം 24 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയ 16 പേർക്ക് ശനിയാഴ്ചയും 2 പേർക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയുമായി തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതായി ദേവികുളം തഹസിൽദാർ ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ബാക്കി 6 പേരിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതാണ് 2 പേർക്ക് സഹായം വൈകാൻ കാരണം. ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവരാണ് ഇനിയുള്ള 4 പേർ.

അനുവദിച്ച സ്ഥലം വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഇരകളായവർ

കൊച്ചി ∙ പെട്ടിമുടിയിൽ പുനരധിവാസത്തിന് നൽകിയ സ്ഥലം വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർദേശിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ ഹർജി ഓണം അവധിക്കുശേഷം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

പെട്ടിമുടിയിൽ നിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ അകലെ കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും റേഷൻ വാങ്ങാൻ പോലും കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണൻ ദേവൻ ഹില്ലിൽ ടാറ്റയുടെ കൈവശമുള്ള മിച്ചഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് വീടുവയ്ക്കാൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുരന്തത്തിനിരയായ പി. ഷൺമുഖനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർ നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിനിരയായ 8 പേർക്ക് കുറ്റിയാർവാലിയിൽ വീടുവച്ചു നൽകിയെന്നും 6 പേർക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ചെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. 8 വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയെന്ന് കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനിയും അറിയിച്ചു.

