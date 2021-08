ബോണസ് 4000 രൂപ; അഡ്വാൻസ് 15,000, ഉത്സവ ബത്ത 2750 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു ബോണസായി 4,000 രൂപയും ബോണസിന് അർഹത ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉത്സവ ബത്തയായി 2750 രൂപയും നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സർവീസ് പെൻഷൻകാർക്ക് 1000 രൂപയാണ് ഉത്സവ ബത്ത. എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും 15,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാൻസും അനുവദിക്കും. 5 തുല്യ ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചടയ്ക്കണം.

പാർട്ട്‌ ടൈം, കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാർക്ക് അഡ്വാൻസായി 5000 രൂപ നൽകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്സവബത്ത ലഭിച്ച കരാർ, സ്കീം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഈ വർഷവും അതേ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം നടന്ന തസ്തികകളിൽ 34,000 രൂപ വരെയും അല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ ഏകദേശം 31,000 രൂപ വരെയും ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് ബോണസിന് അർഹതയുണ്ടെന്നാണു സൂചന.

സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 24,000 രൂപ വരെ ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് ബോണസും അതിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉത്സവ ബത്തയും നൽകാൻ മാർഗനിർദേശമായി. ഉൽപാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതു ബാധകമാണെങ്കിലും കയർ-കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ ബന്ധ സമിതികളുടെ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ബോണസാണു നൽകേണ്ടത്.

ബോണസും ഉത്സവ ബത്തയും കിട്ടും; ശമ്പള അഡ്വാൻസ് ഇല്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഓണത്തിന് ബോണസും ഉത്സവബത്തയും നൽകുമെന്നു മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ശമ്പള അഡ്വാൻസ് നൽകാനാകില്ല. ഏറ്റവും വരുമാനം കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ ബോണസും അതിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു ഉത്സവബത്തയുമെന്ന രീതി ഇത്തവണയും തുടരും.

