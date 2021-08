ശ്രീജേഷിന് 2 കോടി, സ്ഥാനക്കയറ്റം; ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത 8 മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം വീതം

തിരുവനന്തപുരം∙ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിലെ മലയാളി താരം പി. ആർ. ശ്രീജേഷിന് 2 കോടി രൂപ പാരിതോഷികം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സ്പോർട്സ്) ആയ ശ്രീജേഷിനു ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (സ്പോർട്സ്) ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി.

ശ്രീജേഷിനു പുറമേ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത 8 മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. സജൻ പ്രകാശ്, വൈ.മുഹമ്മദ് അനസ്, നോഹ നിർമൽ ടോം, അലക്സ് ആന്റണി, കെ.ടി.ഇർഫാൻ, എം.പി.ജാബിർ, എം.ശ്രീശങ്കർ ഡൽഹി മലയാളിയായ അമോജ് ജേക്കബ് എന്നിവർക്കാണ് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിക്കുക. ഇവർക്കു തയാറെടുപ്പിനു നേരത്തെ അനുവദിച്ച 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു പുറമേയാണിത്.

