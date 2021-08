ആർടി ഓഫിസിലെ അതിക്രമം: വ്ലോഗർ സഹോദരങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുത്തു

കണ്ണൂർ ∙ ആർടി ഓഫിസിൽ അതിക്രമം കാണിച്ച കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ‘ഇ ബുൾ ജെറ്റ്’ വ്ലോഗർ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നലെ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി. ഇരിട്ടി കിളിയന്തറ വിളമന നെച്ചിയാട്ട് എബിനും ലിബിനും ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിക്കു മുൻപാകെ ഹാജരായത്.

ആർടി ഓഫിസിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വിഡിയോകൾ, ബിഹാറിൽ നിന്നു ചിത്രീകരിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന അമിതവേഗവും അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങും ഉള്ള വിഡിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ 11.30ന് ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ആണ് ഇരുവരും എത്തിയത്. ഒന്നര മണിക്കൂറിനു ശേഷം മടങ്ങി. ലിബിന്റെ കയ്യിൽ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിരുന്നു. അറസ്റ്റിനിടെ തങ്ങളെ പൊലീസ് മർദിച്ചതായി എബിനും ലിബിനും കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതിനിടെ, വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നോട്ടിസ് പതിച്ചു. വീട്ടിൽ ആളില്ലാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്നാണു ചുമരിൽ നോട്ടിസ് പതിച്ചത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നാണു നോട്ടിസിലുള്ളത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് അടുത്ത ദിവസം തലശ്ശേരി അഡീഷനൽ സിജെഎം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

വ്ലോഗർ സഹോദരങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ട വിഡിയോകളും സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു പൊലീസിന്റെയും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിൽ വന്ന പ്രതികരണങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങി. യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വിഡിയോകളിൽ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുന്നവ അതാതു സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിനെ അറിയിക്കും.

English Summary: MVD will go ahead with prosecution against E Bull Jet vloggers if not paid fines