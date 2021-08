കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കും; 2 പ്രതികൾ കൂടി കീഴടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം/ തൃശൂർ ∙ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ ഉത്തരവായി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ തൃശൂർ എസ്പിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണു വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. അതിനിടെ, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ അടക്കം 16 ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ‍ന്മാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ‌

ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ (ജന.) മോഹൻമോൻ പി. ജോസഫ്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എം.ഡി. രഘു, അഡീഷനൽ റജിസ്ട്രാർ ഗ്ലാഡി ജോൺ പുത്തൂർ, അസി. റജിസ്ട്രാർമാരായ ഷാനി ടി. നാരായണൻ, കെ.ഒ. പിയൂസ്, എം.സി. അജിത്ത്, കെ.ഒ. ഡേവിഡ്, വി.ആർ. ബിന്ദു, എ.ജെ. രാജി, ബിന്ദു ഫ്രാൻസിസ്, സഹകരണ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ.ആർ. ബിനു, വി.വി. പ്രീതി, ട്രെയിനിങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി. രാമചന്ദ്രൻ, സീനിയർ ഓഡിറ്റർമാരായ ടി.കെ. ഷേർലി, ബിജു ഡി. കുറ്റിക്കാട്, എം.എസ്. ധനൂപ് എന്നിവരെയാണു സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും തട്ടിപ്പു തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കൂട്ടനടപടി. വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.സഹകരണ വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 9 അംഗ ഉന്നതതല സമിതി നൽകിയ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണു വകുപ്പുതല നടപടി.

അതേസമയം, ഒളിവിലായിരുന്ന മുൻ മാനേജരും സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനു കീഴടങ്ങി. സിപിഎം പൊറത്തിശ്ശേരി മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ബാങ്കിന്റെ മുൻ മാനേജരുമായ ഇരിങ്ങാലക്കുട കാട്ടുങ്ങച്ചിറ വെസ്റ്റ് മൂത്രത്തിപ്പറമ്പിൽ ബിജു കരീം (45), തൊടുപറമ്പ് ബ്രാഞ്ച് മുൻ അംഗവും ബാങ്കിന്റെ മുൻ സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റുമായ പൊറത്തിശേരി ചെല്ലക്കര ജിൽസ് (43) എന്നിവരാണു കീഴടങ്ങിയത്. ഇതോടെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

English Summary: Two more accused surrenders in Karuvannur Bank Scam case