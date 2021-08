നിയമസഭാ ഗേറ്റിനു പുറത്ത് സമ്മേളനം ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷം; സമാന്തരസഭയിൽ ‘കടക്കു പുറത്ത്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിവാദ മൊഴി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് പരിഗണിക്കാൻ പോലും സ്പീക്കർ തയാറാകാത്തതിനെതിരെ നിയമസഭാ ഗേറ്റിൽ സമാന്തര നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേർന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധം.

സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണു സഭാ ഗേറ്റിനു മുന്നിലെ സമാന്തര സമ്മേളനം. മുസ്‌ലിം ലീഗ് അംഗങ്ങളായ എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ ‘സ്പീക്കറും’ പി.കെ.ബഷീർ ‘മുഖ്യമന്ത്രി’യുമായപ്പോൾ പി.ടി.തോമസ് സഭയ്ക്കകത്തു നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് പുറത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പുറത്തും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിത്തന്നെ വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗം നടത്തിയ വി.ഡി.സതീശൻ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്താമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ഭയമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ അംഗത്തിന് അവസരം നൽകുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ മറുപടിക്കു ശേഷം പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു സഭയിലെ പൊതുരീതി. വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിനു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും അവസരം നൽകും. എന്നാൽ, കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ചട്ടപ്രകാരം നോട്ടിസ് തന്നെ തള്ളുകയാണെന്നു സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വി.ഡി.സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്തരം കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ കൊണ്ടു ചട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു നിയമമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ‌ പി.രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സ്പീക്കർ നോട്ടിസ് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അടുത്ത നടപടിയിലേക്കു കടന്നു.

10 മിനിറ്റോളം മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രതിഷേധിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു കവാടത്തിലെത്തി അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു. തുടർ‌ന്നാണു ഗേറ്റിനു പുറത്തേക്കു നീങ്ങി സമാന്തര സമ്മേളനം ചേർന്നത്. അവിടെ പി.ടി.തോമസിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് ‘കടക്കു പുറത്ത്’ എന്നായിരുന്നു ‘മുഖ്യമന്ത്രി’ പി.കെ.ബഷീറിന്റെ മറുപടി. പിന്നാലെ ‘സ്പീക്കർ’ എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു. സതീശനു പുറമേ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും ആർഎംപി അംഗം കെ.കെ.രമയും ‘വോക്കൗട്ട്’ പ്രസംഗം നടത്തിയതോടെ ‘സമാന്തര സഭ’ പിരിഞ്ഞു.

