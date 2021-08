ഭൂമിയിടപാടു കേസ്: തുടർനടപടികൾ റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ എറണാകുളം – അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി വിൽപനയിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചുള്ള കേസിൽ തുടർനടപടികൾ റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് മേജർ ആർച്ച്ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി നൽകിയതുൾപ്പെടെ 7 ഹർജികൾ ജസ്റ്റിസ് പി. സോമരാജൻ തള്ളി. സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് റോമൻ കാത്തലിക് കമ്യൂണിറ്റി കൈമാറിയ ഭൂമിയിൽ സർക്കാർ, പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു സർക്കാരും അന്വേഷണ ഏജൻസിയും സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഭൂമിയിടപാടിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ജോഷി വർഗീസ് നൽകിയ 6 പരാതികളിൽ കാക്കനാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി സമൻസ് അയച്ചു നടപടി ആരംഭിച്ചതാണു ഹർജിക്ക് ആധാരം. കർദിനാൾ നൽകിയ 6 ഹർജികളും വിൽപനയിലെ ഇടനിലക്കാരനായ സാജു വർഗീസ് നൽകിയ ഒരു ഹർജിയുമാണു പരിഗണിച്ചത്. നടപടി റിപ്പോർട്ടിനായി കേസ് ഒക്ടോബർ 25നു വച്ചു.

സഭയുടെ ആധ്യാത്മിക തലവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാനോനിക നിയമമാണു ബാധകമെന്നും സഭയുടെ വസ്തു കൈമാറ്റത്തിനു പൊതുനിയമം ബാധകമല്ലെന്നും കർദിനാൾ വാദിച്ചു. സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാടിനെ കുറിച്ചു സിവിൽ തർക്കമാണുള്ളത്, ക്രിമിനൽ കേസ് അല്ല. മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലെ പരാതിയും തുടർനടപടികളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ആരാധനാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല കൈമാറ്റം ചെയ്തതെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കൈമാറ്റങ്ങളിൽ സഭാ ഭരണഘടനയോ കാനോനിക നിയമങ്ങളോ തുണയാകില്ല. വിൽപനയിൽ സുതാര്യത പാലിച്ചില്ല. സഭാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുകയോ സമ്മതം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. പൊതുലേലമോ പൊതു അറിയിപ്പോ ഇല്ലാതെയും പരമാവധി വില നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്താതെയുമായിരുന്നു വിൽപന. റോഡ് ഫ്രണ്ടേജുള്ള, ദേശീയ പാതയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ നിസ്സാര വിലയ്ക്കു കൈമാറി. 3.99 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഇടപാടിൽ പണം കിട്ടിയതു പല തവണകളായാണ്; അതും പരാതി ഉയർന്ന ശേഷം. വിശ്വാസ വഞ്ചനയും ഗൂഢാലോചനയും സംശയിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കാരണങ്ങളായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് റോമൻ കാത്തലിക് കമ്യൂണിറ്റിയുമായി 2007 സെപ്റ്റംബർ 21നു ധനനിശ്ചയാധാരത്തിന്റെ (സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്) അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപാട് സംശയകരമാണ്. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥത കിട്ടിയത് എങ്ങെയാണെന്നു രേഖകളിൽ വ്യക്തമല്ല. സർക്കാർ/പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കയ്യേറ്റം ക്രമപ്പെടുത്താൻ ചെയ്തതാണെന്നു സംശയം തോന്നാം. കോടതിക്ക് ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു വയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളും ഒരു കേസിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവും ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജികൾ.

അപ്പീൽ നൽകും

കൊച്ചി ∙ ഭൂമി ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നു സിറോ മലബാർ സഭാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary : High Court order to investigate whether government wastelands involved in Ernakulam - Angamaly diocese land deal