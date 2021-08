പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ സഹകരണ ബാങ്ക് തലപ്പത്തു വേണ്ടെന്നു സിപിഎം

കൊച്ചി ∙ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരോടും ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരോടും രണ്ടിലൊന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാങ്കിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം വേണ്ടെന്നു കർശന നിർദേശം നൽകി. കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശം.

സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേർ മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ്. ഇവർ ജോലി ചെയ്യാതെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങുന്നതിൽ ഭരണസമിതികളിൽ വിമർശനമുണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇതുവരെ. പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ ശുദ്ധികലശം നടത്തും. ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി, ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആയിരിക്കണമെന്നു പാർട്ടി തീരുമാനമുണ്ട്.

പാർട്ടി അംഗങ്ങളോ അനുഭാവികളോ പ്രസിഡന്റുമാരായി വരുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരായുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാവാതെ വരുന്നതു പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നുവെങ്കിലും മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും നിലവിലെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജീവനക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം ഭരണസമിതി തട്ടിപ്പിനു കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ കണ്ണടയ്ക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇൗ സാഹചര്യത്തിലാണു പുതിയ തീരുമാനം.

English Summary: Party members not to be head in co-operative banks