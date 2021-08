സ്വർണക്കടത്ത്: സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർകൂടി അറസ്റ്റിൽ

കൊണ്ടോട്ടി ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർകൂടി അറസ്റ്റിൽ. മുക്കം കൊടിയത്തൂർ എല്ലേങ്ങൽ അലി ഉബൈറാൻ (24), സഹോദരൻ എല്ലേങ്ങൽ ഉബൈദ് അക്തർ (19), പരപ്പൻ പൊയിൽ സ്വദേശി കുന്നുമ്മൽ ഗസ്‌വാൻ ഇബിൻ റഷീദ് (20), മുക്കം പുതിയോട്ടിൽ അർഷാദ് (24) എന്നിവരെയാണു കൊണ്ടോട്ടി ഡിവൈഎസ്പി കെ.അഷ്റഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനവും കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ ജൂൺ 21നു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 31 ആയി.

പ്രതികൾക്കു സുരക്ഷിതമായി ഒളിവിൽ കഴിയാൻ വാഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായം നൽകിയതാണ് അലി ഉബൈറാനെതിരെയുള്ള കേസ്. മറ്റു 3 പേരും സംഭവ ദിവസം കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇവർക്ക് കൊടുവള്ളി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, താമരശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സ്വത്തു വിവരങ്ങളും വിദേശ യാത്രാ ബന്ധങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണ സംഘം മുംബൈയിൽ; 2 പേർ പൊലീസ് വലയിൽ

കൊണ്ടോട്ടി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രതികൾ മുംബൈയിലേക്കു കടന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മുംബൈയിലെത്തി. അവിടെ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന 2 പ്രതികൾ പൊലീസിന്റെ വലയിലായതായാണു വിവരം.

