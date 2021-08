കരുവന്നൂർ: 2 പ്രതികൾ കൂടി കീഴടങ്ങാൻ സാധ്യത

തൃശൂർ ∙ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന 3 പ്രതികളിൽ 2 പേർ കൂടി ഉടൻ കീഴടങ്ങുമെന്നു സൂചന. അഞ്ചാം പ്രതിയും കമ്മിഷൻ ഏജന്റുമായ എ.കെ.ബിജോയ്, ആറാം പ്രതിയും മുൻ അക്കൗണ്ടന്റുമായ റെജി അനിൽ എന്നിവരാണു കീഴടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അതേസമയം, തട്ടിപ്പുകൾക്കു പിന്നിൽ ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയാണെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാം പ്രതി ടി.ആർ.സുനിൽ കുമാർ അടക്കം കീഴടങ്ങിയ 3 പ്രതികളും.

പ്രതികളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി റജിസ്ട്രേഷൻ ഐജിക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കത്തയച്ചു. പ്രതികളുടെയും ബെനാമികളുടെയും പേരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമികളുടെ വിവരങ്ങളാണു തിരയുന്നത്. ഇടനിലക്കാരനും തട്ടിപ്പിന്റെ ആസൂത്രകനുമായ കിരണിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചില രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ മറ്റു ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചു സൂചന നൽകുന്ന രേഖകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലേ പ്രതികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം നികത്താൻ കഴിയുമോ എന്നു കണ്ടെത്താനാകൂ. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ളത് കിരണ‍ിനാണെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ബാങ്കിൽ കിരൺ വഴി 33.29 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട്. കിരൺ ആന്ധ്രയിലുണ്ടെന്നു സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും പിടിക‍ൂടാനായിട്ടില്ല.

സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയാണു തട്ടിപ്പ‍ിനു പിന്നിലെന്നു പ്രതികൾ വിവരം നൽകിയിട്ടും ഭരണസമിതിയിൽ ആർക്കെതിരെയും അന്വേഷണ സംഘം കേസെടുത്തിട്ടില്ല. ഇവരും സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്.

ജീവനക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാത്രം; ആനുകൂല്യമില്ല

കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ച് അധികൃതർ. പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടം മറികടക്കുന്നതു വരെ ജീവനക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം മാത്രം നൽകാനാണു നീക്കം. മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞുവയ്ക്കും. ബാങ്കിന്റെ നില മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുടിശിക തീർത്ത് അനുവദിക്കും.

English Summary: Two more accused in Karuvannur bank scam may surrender