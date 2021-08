80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നത് താൻ അറിയാതെയെന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉടമ

എആർ നഗർ (മലപ്പുറം) ∙ താൻ അറിയാതെയാണ് തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നതെന്ന് കണ്ണമംഗലം തോട്ടശ്ശേരിയറ സ്വദേശി എം.ദേവി. എആർ നഗർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 2009ൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തിയ വിവരം ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും തിരൂരങ്ങാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതായും ദേവി പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലെ അങ്കണവാടിയിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന ദേവി, അങ്കണവാടിക്ക് അടുക്കള നിർമിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ 25,000 രൂപ അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത്. 2010ൽ തുക ലഭിക്കുകയും പ്രവൃത്തി നടത്തുകയും ചെയ്തു. 2013ൽ ജോലിയിൽനിന്നു വരമിച്ചു. പിന്നീട് ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ രേഖകളുമായി ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അന്നു ഹാജരാകാത്തതിനെത്തുടർന്നു മാർച്ചിലും പിന്നീട് മേയിലും കത്തു വന്നു. മൂന്നാമത്തെ കത്ത് വന്നതിനു പിന്നാലെ മകൻ കോഴിക്കോട്ടെ ഓഫിസിലെത്തി അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നറിയിച്ചു. സത്യവാങ്മൂലവും നൽകി.

കഴിഞ്ഞ മാസം ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽനിന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് അക്കൗണ്ട് വഴി 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയിച്ചത്. ബാങ്കിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്നും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാനും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നൽകിയില്ല. സഹകരണ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം കത്തു ലഭിച്ചു. ബാങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറെ ബന്ധപ്പെടാനായിരുന്നു മറുപടി. പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസിനെ സമീപിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. തുടർന്നാണു തിരൂരങ്ങാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്ദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ ഫയൽ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ വി.കെ.ഹരികുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: 80 lakh rupees transaction from bank account without knowledge of account holder