സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരിയിൽ എറണാകുളത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് എറണാകുളം വേദി ഒരുക്കും. അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സമ്മേളനം. കണ്ണൂരിൽ ഏപ്രിലിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു മുന്നോടിയായാണ് എറണാകുളം സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയാകുന്നത്. കോവിഡ് പ്രൊട്ടോക്കോൾ പൂർണമായും പാലിച്ചായിരിക്കും ബ്രാഞ്ച് മുതലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ. പ്രതിനിധികൾ വാക്സീൻ എടുത്തവർ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആർടിപിസിആർ രേഖ കൈവശം കരുതണം.

പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് അക്കാര്യം പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊതു സമ്മേളനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ആളെ കൂട്ടിയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം.

സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ബ്രാഞ്ചിൽ 15 പേർ മാത്രമായതിനാൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തടസ്സമല്ല. ലോക്കൽ, ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്താറുള്ള ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും ഓൺലൈനിൽ ആയിരിക്കും. പ്രതിനിധികൾ ഇരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു കഴിയുന്ന ആവശ്യത്തിന് വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള ഹാൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിശദ സമ്മേളന മാർഗരേഖ നൽകും.

പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 75 വയസ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതോടെ ബ്രാഞ്ച് മുതൽ സംസ്ഥാനം വരെ ഒരു നിര നേതാക്കൾ പാർട്ടി സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും.നിലവിൽ 80 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി. അതു തന്നെ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. മുതിർന്ന സഖാക്കളെ ക്ഷണിതാക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തും. നാളെയും മറ്റന്നാളും ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തും. അമ്പലപ്പുഴയിലെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ജി.സുധാകരൻ അലംഭാവം കാണിച്ചെന്ന പരാതിയിന്മേൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വരാനിടയില്ല.

