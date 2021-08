മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പുഴുവരിച്ചയാൾ മുറിവു ഭേദമാകാതെ മരിച്ചു; വേദനയുടെ ലോകത്ത് 11 മാസം !

തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശരീരമാസകലം പുഴു‍വരിച്ച് 11 മാസം വേദനയുടെ ലോകത്തു ജീവിച്ച വട്ടിയൂർക്കാവ് തോപ്പുമുക്ക് നേതാജി റോഡിൽ ആർ. അനിൽകുമാർ(56) മരിച്ചു. വട്ടിയൂർക്കാവിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ഭേദമാകാതെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ അനിൽ കുമാറിന്റെ ശരീരം പാതി തളർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ വീട്ടിലെ പടിക്കെട്ടു കയറുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച അനിൽകുമാറി‍നു ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. പിന്നീടു രോഗം ഭേദമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എല്ലും തോലുമായ ശരീരമാസകലം പുഴുക്കൾ നുരയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടത്. തലയുടെ പിൻഭാഗം വരെ പുഴുവരിച്ചിരുന്നു. അനിൽകുമാറിന്റെ ഭാര്യ അനിതകുമാരി അന്നത്തെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയ്ക്കു പരാതി നൽകി. ഇതിനിടെ നില വിഷളായ അനിൽകുമാറിനെ സർക്കാർ സൗജന്യമായി കുറച്ചുകാലം ചികിത്സിച്ചു. മാധ്യമവാർത്തകളെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ ഇടപെട്ടത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ലെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ മൃദുനിലപാടാണ് അധികൃതർ എടുത്തതെന്നും കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിയല്ലെന്നും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. മക്കൾ: അർച്ചന, അഞ്ജന, അഭിലാഷ്.

English Summary: Patient died, who found with worms in Thiruvananthapuram Medical College