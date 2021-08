സുധാകരന്റെ കാലത്തെ റോഡ്പണി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആരിഫ്; കത്ത് മന്ത്രി റിയാസിന്

ആലപ്പുഴ ∙ ദേശീയപാതയിൽ അരൂർ–ചേർത്തല ഭാഗത്തു കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നടത്തിയ പുനർനിർമാണത്തെപ്പറ്റി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.എം. ആരിഫ് എംപി മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനു നൽകിയ കത്തിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. ജി.സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്തു മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ നിർമാണത്തെപ്പറ്റി സിപിഎമ്മിന്റെ എംപിതന്നെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണു ചർച്ചയായത്.



സുധാകരനെ പരോക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എംപിയുടെ കത്തെന്നു സിപിഎമ്മിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തുടർച്ചയായി സുധാകരനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എംപിയുടെ പരാതി പ്രകാരം, മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി.സുധാകരൻ അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശിക്കുകയും പിഡബ്ല്യുഡി വിജിലൻസ്, ക്വാളിറ്റി വിഭാഗം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത റോഡ് പണിയെക്കുറിച്ചാണ് എംപി വീണ്ടും പരാതി നൽകിയതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള എംപിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഇന്നലെ ചീഫ് എൻജിനീയർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

അതേസമയം, മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇതു സംബന്ധിച്ചു സുധാകരനുമായി ചർച്ച നടത്തി. 2019 അവസാനമാണ് ആധുനിക ജർമൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പുനർനിർമിച്ചത്. 36 കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ട നിർമാണത്തിൽ സാരമായ അപാകതയുണ്ടെന്നു സംശയിക്കാവുന്നതാണ് റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് എംപിയുടെ കത്തിൽ പറയുന്നു.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണം. 3 വർഷം ഗാരന്റിയോടെയാണ് ജോലി നടത്തിയതെങ്കിലും ഒന്നര വർഷത്തിനു മുൻപുതന്നെ റോഡിൽ കുഴികളും മുഴകളും രൂപപ്പെട്ടു. – എംപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മുൻപ് അന്വേഷിച്ചത്: സുധാകരൻ, പരാതി സുധാകരനെതിരെയില്ല: ആരിഫ്

ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ജി.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പണികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതു വിദഗ്ധരാണ്. മുൻപ് പിഡബ്ല്യുഡി വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ്. റോഡിലെ മീഡിയന് അടിയിലുള്ള വെള്ളമാണു തകരാറിനു കാരണമെന്നാണു കണ്ടെത്തിയതെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ജി.സുധാകരനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല കത്തു നൽകിയതെന്നാണ് എ.എം. ആരിഫ് പറയുന്നത്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. വാറന്റി കാലാവധിക്കുള്ളിൽതന്നെ റോഡ് നശിച്ചത് പരിശോധിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് ആവശ്യമെന്നും പറഞ്ഞു.

