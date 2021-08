പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പാർട്ടി ഓഫിസുകളിൽ ഇന്നു സിപിഎം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. രാവിലെ എട്ടിനു കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെന്ററിൽ ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പതാക ഉയർത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പാർട്ടി ഓഫിസുകളിലും ത്രിവർണ പതാക ഈ സമയത്ത് ഉയരും.



ദേശീയ പതാക ഉയർത്തൽ അല്ലാതെ മറ്റു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് 75–ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം കേരളത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് അന്തിമ രൂപം നൽകും.

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നു ലഭിച്ചത് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെന്ന നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാലമത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾ സിപിഎം നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗമാണു നിലപാട് തിരുത്തിയത്. ഇതോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രചാരണ–ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലേക്കു കൂടി സിപിഎം കടന്നു.

ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ ആഘോഷത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ‘ദേശാഭിമാനി’മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയത് ഓർമിപ്പിച്ച് പാർട്ടി പത്രം ഇന്നലെ രംഗത്തുവന്നു. ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇന്നലെയും ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം എഴുതി. ആദ്യ സ്വാതന്ത്യ്ര ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പാർട്ടി പിന്നീട് അതിൽ നിന്നു വിട്ടു നിന്നത് എന്തു കൊണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലും പത്രം മൗനം പാലിച്ചു.

