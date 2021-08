ഒരു പക്ഷേ, അവരിലൊരാൾ ഞാനാകുമായിരുന്നു...; മനംനൊന്ത് അഫ്ഗാൻ വിദ്യാർഥി

കോട്ടയം ∙ ‘വിമാനച്ചിറകുകളിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് താഴേക്കു വീണ ആ മനുഷ്യരില്ലേ, അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ മുഖമാണ്. നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാൾ ഞാനാകുമായിരുന്നു’– മുഹമ്മദ് സുറാബ് നൂർസേ മനംനൊന്തു പറയുകയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെറാത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നെത്തി കോട്ടയത്തെ എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസിൽ രണ്ടാം വർഷ എംഎ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർഥിയാണു സുറാബ്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ നാടിനെയോർത്ത് ആശങ്കയിലാണ് ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരൻ. നാട്ടിലേക്കു വിമാന സർവീസുകളില്ല. ഇവിടെ തുടരാനുമാവില്ല. യാത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഡൽഹിയിലെത്തിയതാണ്. പരിചയക്കാരാരുമില്ല, ആകെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ. നാടിനെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ ഒരു തരം മരവിപ്പ്. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു, അവർ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടി, പേടിച്ചരണ്ട്, നിലവിളികൾക്കും അട്ടഹാസങ്ങൾക്കും കാതോർത്ത്. പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ നിരത്തുകളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു.

കാബൂളിൽ നിന്ന് 817 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഹെറാത്. എന്റെ ഉമ്മയും സഹോദരിയും അധ്യാപകരാണ്. അവർക്കു സ്കൂളിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ വിദ്യാർഥിനികൾക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്കു പഠിക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കില്ലെന്ന് താലിബാൻ പറയുന്നു. മറ്റു പല വാഗ്ദാനങ്ങളും അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർക്കു മനുഷ്യത്വമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്ന നേതാക്കളും ഭരണകൂടവുമെല്ലാം എവിടെ? വീട്ടിൽ നിന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്കു പോകാമെന്നാണ്. പരിചയക്കാരിൽ പലരും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

English Summary: Afghanistan native student at M.G. University about situation in his country