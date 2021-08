ഓഫിസ് സമയം കഴിഞ്ഞും പ്രവർത്തിച്ച് വാഗമൺ വില്ലേജ് ഓഫിസ്; വീണ്ടും വിവാദം

വാഗമൺ ∙ വ്യാപക ഭൂമി കയ്യേറ്റവും വ്യാജ പട്ടയവും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നു വിവാദ കേന്ദ്രമായ വാഗമൺ വില്ലേജ് ഓഫിസ് വൈകിട്ട് 5 മണി കഴിഞ്ഞും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെ തഹസിൽദാർ ഇടപെട്ട് ഓഫിസ് അടപ്പിച്ചു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. വില്ലേജ് ഓഫിസ് തുറന്നിരിക്കുന്നതും പുറത്ത് ചില വാഹനങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഓഫിസിലെത്തി. ഈ സമയം വില്ലേജ് ഓഫിസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില ജോലികൾ തീർക്കുന്നതിനാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ പുറത്തു നിന്ന് എത്തിയവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ സമയത്ത് ഓഫിസിൽ എന്തിനെന്ന ചോദ്യം നാട്ടുകാർ ഉയർത്തി. പുറത്തു നിന്ന് എത്തിയവർ ഇതോടെ സ്ഥലംവിട്ടു.

നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ ഓഫിസ് അടയ്ക്കാൻ തഹസിൽദാർ നിർദേശിച്ചു. മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഓഫിസ് 5നു ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പീരുമേട് തഹസിൽദാർ കെ.എസ്.വിജയലാൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Controversy over vagamon village office open even after office time