ഐഎസ് ബന്ധം: കണ്ണൂരിൽ 2 യുവതികൾ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ/കൊച്ചി∙ ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റു(ഐഎസ്)മായുള്ള ബന്ധം ആരോപിച്ച് കണ്ണൂർ താണ സ്വദേശികളായ 2 യുവതികളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഐഎസിനു വേണ്ടി ആശയ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന വിവരത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ്. താണയ്ക്കു സമീപം കലിമ ഹൗസിൽ ഷിഫ ഹാരിസ് (27), ഓർമ ഹൗസിൽ മിസ്ഹ സിദ്ദിഖ് (25), എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഇവർ എൻഐഎയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. മിസ്ഹ സിദ്ദിഖിയും ഷിഫ ഹാരിസും (ആയിഷ) കേരളത്തിലെ ഐഎസ്ഐഎസ് ആശയപ്രചാരണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച മുൻനിര പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് വിവരം.

അറസ്റ്റിലായവരെ കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകാനുള്ള അനുമതി വാങ്ങി. എൻഐഎ ഡിവൈഎസ്പി കെ.പി.ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ രാവിലെ 10ന് ആണ് ഇരുവരെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മിസ്ഹ സിദ്ദിഖി ദീർഘകാലമായി ഐഎസ് ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി. ഐഎസിൽ ചേരാനുള്ള മലയാളി യുവാക്കൾക്കൊപ്പം ഇവർ ഇറാനിലെ ടെഹ്റാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സിറിയയിൽ എത്തി ഐഎസിനു വേണ്ടി സായുധപോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

