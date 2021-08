പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ മാറ്റമില്ല; സെപ്. 6 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ 16 വരെയും വിഎച്ച്എസ്ഇ ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ 16 വരെയും നടക്കും. മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെയാണ്. മാതൃകാ പരീക്ഷ വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എഴുതാം. മാതൃകാ പരീക്ഷ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷ നീട്ടിവച്ചേക്കുമെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നു.

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: 24 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രോസ്പെക്ടസ് പുറത്തിറക്കി. www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ മാസം 24 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ ഒരു മാസത്തോളം വൈകിയെങ്കിലും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും ട്രയൽ അലോട്മെന്റുകൾക്കുമുള്ള സമയം കുറച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 29നകം മുഖ്യ അലോട്മെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കും. ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്ന തീയതി പിന്നീടു തീരുമാനിക്കും.

പ്രവേശനത്തിനു സഹായിക്കാൻ എല്ലാ ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രധാന തീയതികൾ

∙ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം തുടങ്ങുന്നത്: ഓഗസ്റ്റ് 24

∙ അവസാന തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 3

∙ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ്: സെപ്റ്റംബർ 7

∙ ആദ്യ അലോട്മെന്റ്: സെപ്റ്റംബർ 13

∙ മുഖ്യ അലോട്മെന്റ് അവസാനിക്കുന്നത്: സെപ്റ്റംബർ 29

∙ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ്: ഒക്ടോബർ 10 – നവംബർ 15

∙ സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട റജിസ്ട്രേഷൻ: ഓഗസ്റ്റ് 31

∙ കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട ഡേറ്റ എൻട്രി: സെപ്റ്റംബർ 10

∙ മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ട പ്രവേശനം തുടങ്ങുന്നത്: സെപ്റ്റംബർ 22

