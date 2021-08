ഐഎസ് ബന്ധം: അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 2 പേരെയും ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു

കണ്ണൂർ ∙ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐഎസ്) ആശയങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത താണയിലെ ഷിഫ ഹാരിസ് (27), മിസ്ഹ സിദ്ദീഖ് (23) എന്നിവരെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15നു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ 4 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയിലായിരുന്നു യാത്ര. ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണു പ്രതികളെ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത്.

ഇരുവരെയും ഇന്നു ഡൽഹി പട്യാല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഡിവൈഎസ്പി കെ.പി. ഷാഹുർ ഹമീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇരുവരെയും ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്രാൻസിറ്റ് വാറന്റ് നേടിയിരുന്നു.

6 മാസമായി യുവതികൾ എൻഐഎ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇവർ ഐഎസിലേക്കു യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായും എൻഐഎ ആരോപിക്കുന്നു. 7 പേർക്കെതിരെയാണ് എൻഐഎ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും ബന്ധുവായ മിസ്ഹബ് അൻവർ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ഐഎസിലേക്ക് ആളെ ചേർക്കാനും ഷിഫയും മിസ്ഹയും സഹായം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു.

കേരളത്തിൽ 12 വരെ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം ഷാർജ സർവകലാശാലയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു ചേർന്ന മിസ്ഹ പഠനം പാതിവഴി ഉപേക്ഷിച്ചു. അധ്യാപനത്തിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ള ഷിഫയും ബിരുദ പഠനം ഇടയ്ക്കുവച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മാർച്ചിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇതുവരെ 9 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.

