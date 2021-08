ഓണക്കിറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇനിയും 30 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ റേഷൻ കടകൾ വഴിയുള്ള സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇനിയും 30 ലക്ഷത്തിലേറെ കാർഡ് ഉടമകൾ. ആകെയുള്ള 90.67 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകളിൽ ഇന്നലെ വരെ 60.60 ലക്ഷം പേർക്കാണു കിറ്റ് നൽകിയത്. കിറ്റ് സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന് ഇപോസ് മെഷീൻ സംവിധാനത്തിൽ കണക്കുണ്ടെങ്കിലും കടകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

കിറ്റ് കിട്ടാതെ കാർഡ് ഉടമകൾ പലരും ഇന്നലെ നിരാശരായി മടങ്ങി. പലയിടത്തും വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഓണത്തിനു മുൻപു കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും എന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. റേഷൻ കടകൾക്ക് ഇന്നു പ്രവൃത്തിദിനമാണ്. തുടർന്ന് 3 ദിവസത്തെ അവധിക്കു ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ചയാണു തുറക്കുക. ഓണം കഴിഞ്ഞും കിറ്റ് വിതരണം തുടരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ കാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്ക്: മഞ്ഞ: 5,42,319. പിങ്ക്: 27,38,145. നീല: 15,26,332. വെള്ള: 12,93,103. ആകെ: 60,60,525.

English Summary: 30 lakh people yet to get onam kit