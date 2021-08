നിഘണ്ടു പ്രകാരം മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റക്കാരനല്ല; വാക്കുകളുടെ അർഥം വിശദീകരിച്ച് നിയമോപദേശം

കൊല്ലം ∙ കുണ്ടറയിൽ എൻസിപി നേതാവ് യുവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്ന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു സർക്കാരിനു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. സംഭവം ‘നല്ലനിലയിൽ പരിഹരിക്കണ’മെന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ അച്ഛനോടു മന്ത്രി ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് ഒത്തുതീർപ്പുശ്രമമോ ഭീഷണിയോ അല്ലെന്നു മലയാളം- ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടുവിലെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ ആർ. സേതുനാഥൻപിള്ള ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്പി പി. രാജ്കുമാറിനു നൽകിയ നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

‘നല്ലപോലെ’ എന്നതിനു നല്ലവണ്ണം, ശരിയായിട്ട്, വേണ്ടതുപോലെ (well, very well, in the proper way) എന്നും ‘പരിഹരിക്കുക’ എന്ന വാക്കിനു നിവൃത്തി വരുത്തുക, കുറവു തീർക്കുക (find remedy cure, solve) എന്നുമാണു നിഘണ്ടുവിൽ അർഥം കാണുന്നത്. ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ പരിഹരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യുവതിയുടെ പേരോ യുവതിക്കെതിരായ പരാമർശമോ സംഭാഷണത്തിൽ ഇല്ല.

നിർബന്ധപൂർവം ഏതെങ്കിലും കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന നിർദേശമോ ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു.

എൻസിപി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജി. പത്മാകരൻ കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ മന്ത്രി ഇടപെട്ടെന്നാണ് ആരോപണം. കേസ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

വിചിത്രമായ നിയമോപദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിഘണ്ടുവിലേ കാണൂ: രമേശ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ പീഡനക്കേസിൽ ഇടപെട്ടതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന വിചിത്രമായ നിയമോപദേശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ‍ന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകു‍കയുള്ളൂവെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സ്ത്രീപീഡനം ഒതുക്കിത്തീർക്കുന്നതു സ്ത്രീപീഡ‍നത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

ഓണ‍ക്കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ സർക്കാരിനു ഗുരുതര പിഴവ് സംഭവിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിനു മുൻപ് കിറ്റ് എത്തിക്കുമെന്നാണു ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ വാഗ്‌‍ദാനം നടപ്പാക്കിയില്ല. സമയത്തിനു വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് സർക്കാരിന്റെ വൻ പിഴവാ‍ണെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.

