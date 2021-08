ഏലം കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓണപ്പിരിവ്: രണ്ട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കട്ടപ്പന∙ ‘ഓണമൊക്കെയല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്...’ ഏലം കർഷകരിൽനിന്ന് ഓണക്കാലത്ത് പിരിവെടുക്കാനിറങ്ങിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. പിരിവ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ വിഡിയോ സഹിതം കർഷകർ പരാതി നൽകി. വനം വകുപ്പിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കിട്ടിയത് സസ്പെൻഷൻ.

കുമളി പുളിയൻമല സെക്‌ഷനിലെ സെക്‌ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ചെറിയാൻ വി.ചെറിയാൻ, ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ എ.രാജു എന്നിവരെയാണ് വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ട് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. പൊലീസ് സ്പെ‍ഷൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അയ്യപ്പൻകോവിൽ, കാഞ്ചിയാർ, നെടുങ്കണ്ടം, കല്ലാർ, കുമളി, പുളിയൻമല, വണ്ടൻമേട്, കമ്പംമെട്ട് മേഖലകളിലെ ഏലത്തോട്ടം ഉടമകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത്. മഫ്തിയിൽ ടാക്സി വാഹനങ്ങളിലെത്തിയാണ് പിരിവ്.

തോട്ടത്തിന്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ച് 2,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ് പിരിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഒരു തോട്ടം ഉടമയുടെ വീട്ടിലെത്തി പണം കൈപ്പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യം സഹിതമാണ് വണ്ടൻമേട് കാർഡമം ഗ്രോവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

പണപ്പിരി‍വിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. അടിയന്തരമായി റിപ്പോർ‍ട്ട് നൽകാൻ വനം മേധാവി പി.കെ.കേശ‍വനു നിർദേശം നൽകി. വനം വിജിലൻസ് മേധാവിക്കാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ‍ഗസ്ഥർ അഴിമതി നടത്തിയാൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടറിയിക്കാമെന്നും മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കേസി‍ൽപെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ

പിരിവു കൊടുക്കാത്തവരെ കുത്തകപ്പാട്ട ഭൂമിയിൽനിന്ന് മരം മുറിച്ചു എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽപെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും കർഷകർ പറയുന്നു. ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരങ്ങൾ ഏലക്കാ ഉണക്കാനുള്ള സ്‌റ്റോറുകളിലേക്കും മറ്റും കർഷകർ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് അനധികൃത മരം മുറിക്കൽ എന്ന നിലയിൽ കേസ് എടുക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി. ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായും പിരിവു നടത്താറുണ്ടെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു.

