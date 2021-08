എസ്എംഎ: ആറുവയസ്സുകാരിക്ക് 72 ലക്ഷത്തിന്റെ മരുന്ന് സൗജന്യം

തൃശൂർ ∙ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) രോഗബാധിതയായി കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിയുന്ന 6 വയസ്സുകാരിക്ക് 72 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് സൗജന്യമായി കിട്ടി. സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് എസ്എംഎയ്ക്കു സൗജന്യ മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴി ചില കുട്ടികൾക്ക് മുൻപ് സൗജന്യമായി മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ബാലികയ്ക്കാണ് ദിവസവും കഴിക്കേണ്ട എവ്റിസ്ഡി (റിസ്ഡിപ്ലാം) മരുന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്കു ലഭിച്ചത്. വിദേശ മരുന്നുകമ്പനിയുടെ സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതു സൗജന്യമായി കിട്ടുന്നത്. ഡോ. മോഹൻദാസ് നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരും മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ക്യുവർ എസ്എംഎ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് ഒന്നര വർഷമായി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണു വിജയം കണ്ടത്. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കുകൂടി ഉടൻ സൗജന്യമായി മരുന്ന് കിട്ടുമെന്നു കരുതുന്നതായി അഡീഷനൽ പ്രഫസർ ഡോ. എസ്. ഗിരീഷ്, ശിശുരോഗവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വി.ടി. അജിത്കുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തന്നെ ടൈപ് വൺ എസ്എംഎ ബാധിച്ച ഒന്നരവയസ്സുകാരി ഫാത്തിമ ഹൈസലിന് 18 കോടി രൂപയുടെ മരുന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നതിനാൽ ഇതു നൽകാനായില്ല. ഈ മാസം ആദ്യം കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രോഗം ബാധിച്ച മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ‘ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങി’ലൂടെ 18 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

