മലബാർ കലാപ നായകർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര രക്തസാക്ഷി പട്ടികയ്ക്കു പുറത്തേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ആലി മുസല്യാർ എന്നിവരടക്കം മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 387 പേരെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര രക്തസാക്ഷിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം വിവാദമാകുന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ പോരാളികളുടെ നിഘണ്ടുവിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽനിന്നാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിഎച്ച്ആർ) മൂന്നംഗ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വളരെ ചുരുക്കം പേരുകൾ മാത്രമാണു നീക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽനിന്നാണ് ഇത്രയേറെപ്പേരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. മലബാർ കലാപത്തിന്റെ 100–ാം വർഷത്തിലാണ് ഇതിനുള്ള തീരുമാനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഐസിഎച്ച്ആർ അംഗവും കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജ് റിട്ട. പ്രഫസറുമായ സി.ഐ. ഐസക്ക്, ഐസിഎച്ച്ആർ ഡയറക്ടർ (റിസർച് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ഓംജീ ഉപാധ്യായ്, ഐസിഎച്ച്ആർ അംഗം ഡോ. ഹിമാൻഷു ചതുർവേദി എന്നിവരുടെ സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൗൺസിൽ പൊതുയോഗം പരിഗണിച്ച് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകും. മലബാർ കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും വർഗീയ കലാപമാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സി.ഐ. ഐസക്ക് പറഞ്ഞു.

മുൻപും ഇതു സംബന്ധിച്ച വാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു സ്വാതന്ത്ര്യസമര രക്തസാക്ഷിപ്പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ സി.ഐ. ഐസക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു ഐസിഎച്ച്ആർ മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 15നുള്ളിൽ ഐസിഎച്ച്ആർ യോഗം ചേർന്നു റിപ്പോർട്ടിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകുമെന്നാണു വിവരം.

ശരിയല്ല, രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതം: എംജിഎസ്

കോഴിക്കോട് ∙ മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 387 പേരെ ഒഴിവാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി പട്ടിക പുതുക്കിയതിനെ ചരിത്രകാരനും ഐസിഎച്ച്ആർ മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ എം.ജി.എസ്.നാരായണൻ വിമർശിച്ചു. സ്വാതന്ത്യസമര സേനാനി പട്ടിക പുതുക്കിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാവാമെന്നും തീരുമാനം ശരിയായില്ലെന്നുമാണ് എംജിഎസ് പറഞ്ഞത്.

യാഥാർഥ്യം അനുസരിച്ചാണ് മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ല. ഐസിഎച്ച്ആർ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സംഘടനയല്ലെന്നും എംജിഎസ് പറഞ്ഞു.

