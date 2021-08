കരുവന്നൂർ: ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനും അമ്മയ്ക്കും 1.38 കോടി വായ്പാ കുടിശിക

തൃശൂർ ∙ 300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പു നടന്ന കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിലുള്ളത് 1.38 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ കുടിശിക. സഹകരണ ചട്ടം ലംഘിച്ചു തരപ്പെടുത്തിയ ബെനാമി വായ്പകളാണിതെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മാപ്രാണത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ നേതാവിന്റെ പേരിൽ 68.91 ലക്ഷം രൂപയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയായ സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ പേരിൽ 69.74 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ബാധ്യത. ബാങ്കിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയും സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നയാളുമായ ബിജു കരീം വഴിയാണ് ഇവർ വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയത്. മതിപ്പുവിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഈടോ ഭൂരേഖകളോ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിവരമുണ്ട്.

ചട്ടപ്രകാരം ഒരാൾക്കു വായ്പയായി നൽകാവുന്ന പരമാവധി തുക 50 ലക്ഷമാണ്. ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളിൽ 3 വർഷം മുൻപു ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നതായും മൗനം പാലിക്കാൻ നേതാക്കൻമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

