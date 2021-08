മോഷണക്കേസ് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെന്ന സംശയം; യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കനാലിൽ തള്ളി

ചക്കരക്കൽ (കണ്ണൂർ) ∙ മര ഉരുപ്പടികൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെപ്പറ്റി വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു എന്ന സംശയത്തിൽ, മോഷണസംഘത്തിലെ പ്രതിയും സുഹൃത്തും ചേർന്നു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തുണിയിൽ കെട്ടി കനാലിൽ തള്ളി. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാണാതായ ചക്കരക്കൽ പ്രശാന്തി നിവാസിൽ ഇ.പ്രജീഷിനെയാണ് (33) കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കേസിൽ പനയത്താംപറമ്പ് സ്വദേശി പ്രശാന്തിനെ (40) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പ്രജീഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പുതുവാച്ചേരി മണിക്കിയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡിൽ കരുണൻ പീടികയ്ക്കു സമീപത്തെ കനാൽ പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവർ. ചിത്രം: സമീർ എ.ഹമീദ് ∙ മനോരമ

മര ഉരുപ്പടി മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയായ മിടാവിലോട് കൊല്ലറോത്ത് വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിനെ പൊലീസ് തിരയുകയാണ്. കേസിൽ പൊലീസിനു വിവരം നൽകിയ ഒരാളെക്കൂടി കൊല്ലാനുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം കീഴടങ്ങുമെന്നും കൊലപാതക കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന അബ്ദുൽഷുക്കൂർ തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വിളിച്ചുപറ‍ഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രജീഷിന്റെ മൃതേദഹം എവിടെയാണുള്ളതെന്നും ഷുക്കൂർ തന്നെ ഈ ബന്ധുവിനോടു പറഞ്ഞെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പൊതുവാച്ചേരി മണിക്കിയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡിൽ കരുണൻ പീടികയ്ക്കു സമീപം, 20 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കനാലിൽ തുണി കൊണ്ടു മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതേദഹം അഗ്നിരക്ഷാസേനയാണു പുറത്തെടുത്തത്. ചക്കരക്കൽ പ്രശാന്തി നിവാസിൽ ശങ്കരവാരിയർ, സുശീല ദമ്പതികളുടെ മകനാണു പ്രജീഷ്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: പ്രജീഷും ഷുക്കൂറും പ്രശാന്തും സുഹൃത്തുക്കളും മരപ്പണിക്കാരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 11നു മൗവഞ്ചേരിയിലെ നിർമാണത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരം ഉരുപ്പടി മോഷണം പോയതു സംബന്ധിച്ചു പ്രജീഷ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപേരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈമാസം 9ന് അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ (43), പൊതുവാച്ചേരി മാക്കുന്നത്തു ഹൗസിൽ എ.റിയാസ് (36) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞു ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഇവരിൽനിന്നു പ്രജീഷിനു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി മൊഴികളുണ്ട്. 19നു സന്ധ്യയ്ക്കു പ്രജീഷ്, ഷുക്കൂർ, പ്രശാന്ത് എന്നിവർ കുട്ടിക്കുന്നുമ്മൽ മെട്ടയ്ക്കു സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ മദ്യപിച്ചു. പ്രശാന്താണു പ്രജീഷിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. മദ്യലഹരിയിലായ പ്രജീഷിനെ ഷുക്കൂറും പ്രശാന്തും ചേർന്നു കൊലപ്പെടുത്തി.

പ്രജീഷിന്റെ തലയിൽ ആഴത്തിലുള്ള 10 മുറിവുകളേറ്റിട്ടുണ്ട്. അന്നു രാത്രി തന്നെ, 5 കിലോമീറ്ററോളം മാറിയുള്ള കനാലിൽ മൃതദേഹം തള്ളി. കൊലയ്ക്കുപയോഗിച്ച ആയുധമോ പ്രതികളുപയോഗിച്ച വാഹനമോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കൊലപാതക കേസിൽ പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ, റിയാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു.

English Summary: Body of youth found in canal in Kannur