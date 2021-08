ഭൂമി പതിച്ചു നൽകൽ: സർക്കാരിന് ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ഭൂപതിവു ചട്ട പ്രകാരം പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കു പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടും കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് ഇനിയും രേഖപ്പെടുത്താത്തതു ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്കു നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

2020 ജൂൺ 25ലെ ഉത്തരവു പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കൂമ്പൻപാറ സ്വദേശി മേരി ജോസഫ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയാണു പരിഗണിച്ചത്. കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കിട്ടിയ രേഖകൾ സഹിതം ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വില്ലേജ് ഓഫിസർ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമ്പോൾ ഭൂമി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു പതിച്ചു നൽകിയതാണെങ്കിൽ അതു രേഖപ്പെടുത്താനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമാണ പെർമിറ്റ് നൽകുംമുൻപ് അതു പരിശോധിക്കാനും വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർ ഉത്തരവിറക്കണമെന്നായിരുന്നു 2020 ജൂൺ 25ലെ ഉത്തരവ്.

കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിൽ നിന്നു തലയൂരാൻ വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതല്ലാതെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇതു നടപ്പായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണു കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത, റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക്, തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ എന്നിവരെ എതിർ കക്ഷികളാക്കിയുള്ള ഹർജിയിൽ മറുപടിക്കു സർക്കാർ സാവകാശം തേടി. കേസ് സെപ്റ്റംബർ 2നു പരിഗണിക്കും.

