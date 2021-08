കോവിഷീൽഡ് രണ്ടാം ഡോസിന് എന്തിന് 84 ദിവസം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കാൻ 84 ദിവസം എന്ന നിയന്ത്രണം വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയുമായാണോ ലഭ്യതയുമായാണോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. 84 ദിവസത്തെ ഇടവേള വാക്സീന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കിറ്റെക്സ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി.ബി.സുരേഷ് കുമാർ നിർദേശം നൽകിയത്.

പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്കായി കമ്പനി 93 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിയ രണ്ടാം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കിറ്റെക്സിന്റെ ആവശ്യം. ആദ്യഡോസ് നൽകി 45 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിന് അനുമതി തേടി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്കും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും അപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ മറുപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: High Court ask why 84 days for covishield second dose