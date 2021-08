തട്ടിപ്പ് കോടികളെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണോ: െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ തട്ടിപ്പ് മൂന്നു കോടിക്കും അഞ്ചു കോടിക്കുമൊക്കെ മുകളിലുള്ള തുകയാണെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർദേശമുണ്ടോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ ആരാഞ്ഞു. കരുവന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ വായ്പ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സിബിഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ.ഹരിപാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്.

എന്നാൽ സർക്കാർ കമ്പനികൾ, സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയിൽ 3 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണെങ്കിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. മറ്റു കേസുകളിൽ തുക 5 കോടിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നുമാണു നിർദേശം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.

ബാങ്ക് മുൻ ജീവനക്കാരനായ തൃശൂർ സ്വദേശി എം.വി. സുരേഷ് നൽകിയ ഹർജിയാണു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. വായ്പ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പത്തു ദിവസത്തിനുശേഷം ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ഇഡി, സിബിഐ എന്നിവർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകാനും നിർദേശം നൽകി.

English Summary: CBI not to enquire Karuvanoor Bank fraud now, says High Court to Kerala Government