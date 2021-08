ലഹരിക്കേസ്: പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ കോടതിയിലെത്തിയില്ല

കൊച്ചി ∙ കേരളത്തിലേക്ക് രാസലഹരി കടത്തിയ സംഘത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന തൊണ്ടി മുതലുകൾ എക്സൈസ് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചില്ല. ലഹരിമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച ഫ്ലാറ്റും പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറും പരിശോധിച്ച സംഘം വ്യക്തമായ സെർച് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറാതിരുന്നതാണു കാരണം. എന്നാൽ പരിശോധന നടത്തിയ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

സംസ്ഥാന എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗവും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായാണു പരിശോധന നടത്തിയത്. എന്നാൽ, സെർച് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാതെ ഇവർ പോയതിനാലാണ് രണ്ടാമത് എത്തിയ ജില്ലാ യൂണിറ്റ് ലഹരിമരുന്നു മാത്രം പിടിച്ചെടുത്തതായി കാണിച്ചു കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രതികളുടെ 9 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഒരു ലാപ്ടോപ്, സ്വർണാഭരണം എന്നിവ മാൻകൊമ്പിനു പുറമേ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് എക്സൈസ് ജില്ലാ യൂണിറ്റിനു കൈമാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ, സെർച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയില്ലെന്നാണ് ആരോപണം.

അന്വേഷണത്തിൽ 3 സംഘങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഏകോപനം ഇല്ലാതെ പോയതാണ് കേസ് ദുർബലമാക്കിയത്. രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ തൊണ്ടി സഹിതം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഘത്തെ അറിയിക്കാതെ ജില്ലാ യൂണിറ്റ് 1.115 കിലോഗ്രാം രാസലഹരി പിടികൂടിയതോടെ ആദ്യ സംഘത്തിനുണ്ടായ നീരസവും പ്രശ്നം വഷളാക്കി.

വിദേശ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി കേസിനെ നേരിട്ടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർണായക തെളിവുകളാണു കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ളത്. ഇവ മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സൈബർ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചാൽ മാത്രമേ വീണ്ടെടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തെളിവുനിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.

പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരം തെളിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടും. എന്നാൽ എക്സൈസ് ജില്ലാ യൂണിറ്റിനു കൈമാറിയ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതോടെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടുകയാണ്. കൊച്ചിയിലെ പൊലീസ്, എക്സൈസ് സേനകളിൽ ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ മാസപ്പടിക്കാരുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം വീഴ്ചകളും പുറത്തുവരുന്നത്.

