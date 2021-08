കാക്കനാട് കേസ്: അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭിന്നിപ്പ് മുതലെടുക്കാൻ ലഹരി റാക്കറ്റ്

കൊച്ചി ∙ കാക്കനാട്ടുനിന്നു ലഹരി മരുന്നു പിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത കേസിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതികൾ മുതലെടുക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന രാസ ലഹരി പദാർഥങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് യൂണിറ്റും ചേർന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഫവാസ്, ശ്രീമോൻ, ഷബ്ന, ഇടുക്കി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അജ്മൽ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെക്കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ലഹരിമരുന്നു കടത്തിയതിൽ പങ്കില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ‌

കസ്റ്റംസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 84 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ മാത്രമാണു കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ കസ്റ്റംസ് സംഘം മടങ്ങിയ ശേഷം എക്സൈസ് നടത്തിയ തുടർപരിശോധനയിൽ ഫ്ലാറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 1.115 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നു കൂടി കണ്ടെത്തി. രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് ഒളിച്ചുകളി നടത്തിയതായി കസ്റ്റംസിനു സംശയം തോന്നി. കസ്റ്റംസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷബ്നയുടെ ബാഗിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത മാൻകൊമ്പ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതും പ്രശ്നമായി.

അടുത്ത കാലത്തു കൊച്ചിയിൽ എക്സൈസും കസ്റ്റംസും സഹകരിച്ചു നടത്തിയ പരിശോധനകൾ ലഹരി റാക്കറ്റിനു തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ ഉലച്ചിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിടികൂടിയ 7 പേരിൽ 2 പേരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിനും ജില്ലാ സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡിനോടു നീരസമുണ്ട്. ലഹരി കടത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കാളിത്തമില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിലാണു 2 പേരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന വാദം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയാണ്.

കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ അസാധുവായി

കൊച്ചി ∙ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എക്സൈസ് ജില്ലാ യൂണിറ്റ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അസാധുവായി. കേസിൽ അട്ടിമറി ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയതോടെയാണു ജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെ അപേക്ഷ അസാധുവായത്. റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന 5 പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും.

