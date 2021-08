ലഹരിമരുന്ന് കേസ്: പ്രതികളുമായി കേരളത്തിനു പുറത്തും തെളിവെടുപ്പ്

കൊച്ചി ∙ കാക്കനാട് ലഹരിമരുന്നു കേസിലെ പ്രതികളെ ചെന്നൈ, പുതുച്ചേരി, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുപോകും. പ്രതികൾ അംഗങ്ങളായ റാക്കറ്റിന്റെ പക്കലെത്തിയ കൂടുതൽ ലഹരിമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലെ ലഹരിവിതരണ ശൃംഖലകളുമായി പ്രതികൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

കേസിൽ മുൻ അന്വേഷണ സംഘം വിട്ടയച്ച യുവതിയെയും യുവാവിനെയും എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും കേസിൽ ഇവരെ പ്രതിചേർക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ മുൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃത്യമായ തെളിവുകളും മൊഴികളും ലഭിച്ചാൽ വിട്ടയച്ച 2 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കഴിയും. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ പ്രതികളെ ഈ മാസം 31 നു കോടതിയിൽ തിരികെ ഹാജരാക്കും.

