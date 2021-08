18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യ ഡോസ് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിനെതിരെ സംസ്ഥാനം വൈകാതെ സാമൂഹിക പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വാക്സിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. ഇവിടെ മരണനിരക്ക് 0.51 ശതമാനമായിരിക്കെ ദേശീയ ശരാശരി 1.34 ശതമാനമാണ്.

ഐസിഎംആറിന്റെ സിറോ പ്രിവിലൻസ് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 44.4% ആളുകൾക്കു മാത്രമേ രോഗം വന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. രോഗസാധ്യത കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ 66.7 % പേർക്കാണു രോഗം വന്നു പോയത്.

പരമാവധി പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എങ്കിലും നൽകി സുരക്ഷിതമാക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. 57.60% പേർക്ക് ആദ്യ ഡോസും 20.93% പേർക്ക് 2 ഡോസും നൽകി. സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യ ഡോസ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും ആർടിപിസിആർ

∙ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാവരെയും ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ച ജില്ലകളിൽ 1000 സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചു പരിശോധിക്കും. 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തവർക്കും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കും പരിശോധനകൾ ആവശ്യമില്ല. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതും നിലവാരമില്ലാത്ത പരിശോധന കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ലബോറട്ടറികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും.

വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാതെ 9 ലക്ഷത്തോളം പേർ

∙ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരും അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ 9 ലക്ഷത്തോളം പേർ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കും. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മുഖേന സമ്മർദം ചെലുത്തും.കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലെ ഐസിയു സംവിധാനത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളുമായി ഓൺലൈനായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായാൽ കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് ആശങ്ക. 490 ഓക്സിജൻ സജ്ജീകരണമുള്ള പീഡിയാട്രിക് കിടക്കകൾ, 158 എച്ച്ഡിയു കിടക്കകൾ, 96 ഐസിയു കിടക്കകൾ എന്നിങ്ങനെ ആകെ 744 കിടക്കകളാണ് കുട്ടികൾക്കായി സജ്ജമാക്കുന്നത്.

