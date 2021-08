ഫോൺ മോഷണം ആരോപിച്ച് അച്ഛനും മകൾക്കും പരസ്യ വിചാരണ; വനിതാ പൊലീസിന് സ്ഥലംമാറ്റം

ആറ്റിങ്ങൽ ∙ ഇല്ലാത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷണം ആരോപിച്ച് മൂന്നാം ക്ലാസുകാരി‍യെയും അച്ഛനെയും നടുറോഡിൽ അരമണിക്കൂറോളം പരസ്യ വിചാരണ നടത്തിയ പിങ്ക് പൊലീസ് പട്രോളി‍ലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ എം.ആർ.രജി‍തയെ 15 ദിവസത്തെ നല്ലനടപ്പ് പരിശീലനത്തിനായി കൊല്ലം സിറ്റിയി‍ലേക്കു മാറ്റി.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫിസിലേ‍ക്കു മാറ്റിയ നടപടി വിവാദമായിരുന്നു. ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടും സംഭവത്തെ പൊലീസ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരോപണം ഉയർന്നു. ഡിജിപി അനിൽ കാന്ത് ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി രജി‍തയെ കൊല്ലത്തേക്കു മാറ്റിയത്.

ഡിഐജി സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡിനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തെറ്റു ചെയ്തില്ലെന്നു വ്യക്തമായപ്പോൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അദ്ദേഹത്തോടു മാപ്പു ചോദിക്കണ‍മായിരുന്നുവെന്ന് ഡിഐജിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. മാപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.ആറ്റിങ്ങൽ ഊരൂപൊ‍യ്ക സായിഗ്രാ‍മത്തിനു സമീപം വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന കട്ടി‍യാട് മല‍മുകൾ, കല്ലുവെട്ടാൻകുഴി വീട്ടിൽ ജയചന്ദ്രനും (38) എട്ടു വയസ്സുള്ള മകൾക്കു‍മാണ് പൊലീസിന്റെ അധിക്ഷേപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഐഎസ്ആർഒ‍യിലേക്കു‍ള്ള കൂറ്റൻ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകുന്നത് കാണാൻ മകൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മകളുമായി ജയചന്ദ്രൻ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. പൊലീസ് വാഹനത്തിന് അൽപം അകലെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ജയചന്ദ്രനെ, രജിത അടുത്തേക്കു വിളിച്ച് പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്നു ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചതായി ആരോപിച്ചു മകൾക്കു മുന്നിൽ വച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാണു പരാതി.

നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ ജയചന്ദ്രൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി. പൊലീ‍സുകാ‍രിയുടെ ആക്രോശവും സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുമെന്ന ഭീഷണിയും കേട്ട് ഭയന്ന കുട്ടി ഉറക്കെ കരഞ്ഞതോടെ നാട്ടുകാരും തടിച്ചുകൂടി. ഗതാഗതക്കു‍രുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പിങ്ക് പൊലീസിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ ബഹളം കേട്ട് മടങ്ങിയെത്തി.

മോഷണം പോയെന്നു പറഞ്ഞ ഫോണിലേക്ക് മറ്റൊരു പൊലീസു‍കാരി വിളിച്ചപ്പോൾ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു ഫോൺ ശബ്‍ദിച്ചു . കാറിനുള്ളിൽ നിന്നു ഫോൺ കണ്ടെത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ പൊലീസ് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

English Summary: Pink police officer transferred for humiliate young girl and father in public