മക്കൾ മൂന്ന്; എന്നിട്ടും പുഴുവരിച്ചൊരമ്മ ! നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തി

ബാലരാമപുരം ∙ ഭക്ഷണമോ വൈദ്യസഹായമോ ഇല്ലാതെ ശരീരം മുഴുവൻ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധികയെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു പൊലീസെത്തി രക്ഷിച്ചു. 3 മക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയ പൊലീസ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ഊഴം വച്ചു നിർവഹിക്കാൻ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.



തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം വടക്കേവിള പ്ലാവിളാകത്തു വീട്ടിൽ സരോജിനി (80) യെ വ്രണം വന്നു പുഴുവരിച്ചു വേദന കൊണ്ടു പുളയുന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയതു വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധുവാണ്. നിൽക്കാനും നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ കട്ടിലിനരികിൽ തന്നെയാണു നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. ബന്ധു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ സിജുവിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്നു സരോജിനിയെ കുളിപ്പിച്ചു വൃത്തിയാക്കി മറ്റൊരു മുറിയിലേക്കു മാറ്റി. ഭക്ഷണവും വൈദ്യ സഹായവും നൽകി. തുടർന്നു പൊലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു.

ചായക്കട നടത്തിയാണു സരോജിനി മക്കളെ വളർത്തിയതെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. 2 പെൺ മക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട്. കുടുംബസ്വത്തു ഭാഗം വച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണു മക്കളെ പരസ്പരം അകറ്റിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓണം വരെ ഒരു മകൾ ഇടയ്ക്കു ഭക്ഷണം എത്തിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതും ഇല്ലാതായെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ, സരോജിനി കുടുംബ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാനും ഓരോ മാസം വീതം മക്കൾ മാറി മാറി അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നിർവഹിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: 80 year old lady living with pain and worms