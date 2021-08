ശീലിച്ച രീതികളിൽനിന്നുള്ള മാറ്റം; മാറിച്ചിന്തിക്കണം: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കമാൻഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പട്ടികയുടെ പേരിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനിടയിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാടെടുത്തു. ഇരുവരും സംസ്ഥാനത്തെ സമുന്നത നേതാക്കളാണെന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തണം. എന്നാൽ, എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അവരുടെ സമ്മതത്തോടെയെന്ന രീതി ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ ശീലിച്ച രീതികളിൽനിന്നുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണു ഡിസിസി പുനഃസംഘടന.



എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായവരെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കു പുറമെ ജില്ലയിലെ എംപിമാരുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായവും തേടി.

അതതു ജില്ലയിലെ നേതാക്കൾക്ക് അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മുൻഗണന നൽകി. സ്വന്തം ജില്ല എന്ന പരിഗണന വച്ചാണ് ആലപ്പുഴയിൽ ചെന്നിത്തലയും കോട്ടയത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും നിർദേശിച്ചവരെ നിയോഗിച്ചത്. ഭാവിയിലും ഈ രീതി തുടരും.

സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ പുതിയ നേതൃനിരയ്ക്കു പൂർണ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും സഹകരിക്കണമെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരനുമായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ തീരുമാനങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം. തീരുമാനങ്ങളിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാൽ പഴിയും അവർക്കുതന്നെ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും നയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്; ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നവരോടുള്ള സമീപനവും അങ്ങനെതന്നെ എന്നാണു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട്.

സതീശൻ, സുധാകരൻ, കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി.ടി. തോമസ്, ടി. സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ അത്തരം താൽപര്യങ്ങളില്ലെന്നാണു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഒരുകാലത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന സിദ്ദിഖ് ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പുമായി അകൽച്ചയിലാണ്.

