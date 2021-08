ഡിസിസി പുനഃസംഘടനാ വിവാദം: ‘ഡയറി’ അടച്ച് സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പറയേണ്ടതെല്ലാം പറ‍ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നും അത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. ദിവസവും വിവാദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എക്കാലവും താങ്ങും തണലുമായി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതു സഫലീകരിക്കാൻ അവർ സഹകരിക്കണം. അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രഭാവം അവസാനിക്കണമെന്നു താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനമാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തും അവകാശപ്പെടാൻ നേതാക്കൾക്കു കഴിയും. പക്ഷേ ആ രീതി ഭൂഷണമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ആറുമാസം കാത്തിരുന്നാൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണു കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാകും. ആ മാറ്റത്തിന് അച്ചടക്കവും സുതാര്യതയും കൂടിയേ തീരൂ. ഇത്രയും കാലം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കിയവർ തന്നെ മറിച്ചൊരു നിലപാടെടുക്കരുത്.

കെപിസിസി, ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയ്ക്കു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതു പോലെ രണ്ടു ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ സംയോജനം ആകില്ല ഇനി പാർട്ടി. പൊതു രംഗത്തുനിന്നു പിന്തള്ളപ്പെട്ടവർ അടക്കം ഈ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അവസരം നൽകും. സെമി കേഡർ പ്രസ്ഥാനമായി കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റും. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ തൂണുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആ വില ഉണ്ടാകും.

ഗോപിനാഥ് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് സുധാകരൻ

എ.വി.ഗോപിനാഥ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എവിടേക്കും പോകില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. താനും ഗോപിയും തമ്മിലെ ബന്ധം അതിരൂഢമാണ്. വളരെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ബന്ധമാണ്. തന്നെ അങ്ങനെ കൈവിടാൻ ഗോപിക്കു കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസിൽ സക്രിയമാക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തേത് പാലക്കാട്ടെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ്. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതായും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

പിണറായി വിജയന്റെ ചെരിപ്പു നക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതും ചെയ്യും എന്ന ഗോപിനാഥിന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗോപിനാഥിനെതിരെ ആ നിലയിൽ അനിൽ അക്കര ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് വളരെ മോശമായിപ്പോയെന്നു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഗോപിനാഥ് അങ്ങനെ പറയാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി. ആ നടപടിയാണ് തെറ്റ് – സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

ശിവദാസൻ നായരോടും അനിൽകുമാറിനോടും വിശദീകരണം തേടി

പരസ്യപ്രസ്താവനയുടെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എ.ശിവദാസൻ നായരോടും കെ.പി.അനിൽകുമാറിനോടും പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ വിശദീകരണം തേടി. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഇവർക്കു നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം നൽകാനില്ല എന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

